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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1305130613071308

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 04:59

Re: А-Банк

Да
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 05:18

  Искатель написав:У меня по Gold Chip Paypass следующие категории:
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У всех такое?

По семейной голде тоже такое.
По зекарте другое:
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 07:38

Вариант Искателя у меня на карте с символическим плюсом.
Альтернативный вариант - на карте в минусе, и с большими тратами без кешбека в прошлом месяце.

Хотелось бы понять логику раздачи категорий
Я шарю
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:07

Первый перечень очень смахивает на то что было в прошлом месяце. Ребята у вас приложение обновлено? Если да, то вангую что его абанка решила применить повторно тем у кого карта без лимита или для кредиток на которых есть свои. Второй вариант чисто для кредиток - у меня он кстати и на кэшбечке и на зеленке одинаковый.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:28

Голда без кред ліміта:

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Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:12

Чорний Ворон, книги и цветы -- шикааарный вар кому за 30... и на скамеечку в парке Шевченко :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:00

Це відколи онлайндепо під 17,5% появився на рік? Поповнення як і в строкового?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 22:04

  Квесторе_поверніться написав:Це відколи онлайндепо під 17,5% появився на рік? Поповнення як і в строкового?

он-лайн 17,5 +0,5 (максимальне поповнення без обмежень)
звичайний 17 +1 за продовження
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлень: 3232
З нами з: 07.12.10
Подякував: 10 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 22:25

А это только у меня ничего не работает в данный момент?
Мобильный банк крутит колечко бесконечно, A24 на компе показывает, что "карты/счета недоступны", раньше пробовал платёж сделать - 3D пароль не пришёл.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 22:35

wolt450
0.5% это за 150к+ или за переоформление?
Одним словом схема 3-->12 месяцев по Online интересна.
Персональный промо-код + 50 гривен в акции «Бонус к депозитам» от "МИНФИН" FWP2ORB
zhertovskiy
 
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  #<1 ... 1305130613071308
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