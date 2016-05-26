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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2019 04:59
Re: А-Банк
Да
Додано: Чет 01 сер, 2019 05:18
По семейной голде тоже такое.
По зекарте другое:
Я шарю
Додано: Чет 01 сер, 2019 07:38
Вариант Искателя у меня на карте с символическим плюсом.
Альтернативный вариант - на карте в минусе, и с большими тратами без кешбека в прошлом месяце.
Хотелось бы понять логику раздачи категорий
Я шарю
Додано: Чет 01 сер, 2019 08:07
Первый перечень очень смахивает на то что было в прошлом месяце. Ребята у вас приложение обновлено? Если да, то вангую что его абанка решила применить повторно тем у кого карта без лимита или для кредиток на которых есть свои. Второй вариант чисто для кредиток - у меня он кстати и на кэшбечке и на зеленке одинаковый.
Додано: Чет 01 сер, 2019 18:12
Чорний Ворон, книги и цветы -- шикааарный вар кому за 30... и на скамеечку в парке Шевченко
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 01 сер, 2019 21:00
Це відколи онлайндепо під 17,5% появився на рік? Поповнення як і в строкового?
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Додано: Чет 01 сер, 2019 22:04
он-лайн 17,5 +0,5 (максимальне поповнення без обмежень)
звичайний 17 +1 за продовження
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Додано: Чет 01 сер, 2019 22:25
А это только у меня ничего не работает в данный момент?
Мобильный банк крутит колечко бесконечно, A24 на компе показывает, что "карты/счета недоступны", раньше пробовал платёж сделать - 3D пароль не пришёл.
Додано: Чет 01 сер, 2019 22:35
wolt450
0.5% это за 150к+ или за переоформление?
Одним словом схема 3-->12 месяцев по Online интересна.
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