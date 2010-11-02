заправился зелёной за счёт кредитных средств на заправке БРСМ. Получил кэш от банка - 2%
а ещё если учесть, что по карте БРСМ минус 0.60 коп. (прибл.2,3%) на литре от заявленной цены на ценнике, то можно кататься.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:34
заправился зелёной за счёт кредитных средств на заправке БРСМ. Получил кэш от банка - 2%
а ещё если учесть, что по карте БРСМ минус 0.60 коп. (прибл.2,3%) на литре от заявленной цены на ценнике, то можно кататься.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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