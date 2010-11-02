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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1306130713081309

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:34

заправился зелёной за счёт кредитных средств на заправке БРСМ. Получил кэш от банка - 2%
а ещё если учесть, что по карте БРСМ минус 0.60 коп. (прибл.2,3%) на литре от заявленной цены на ценнике, то можно кататься. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4273
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
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  #<1 ... 1306130713081309
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