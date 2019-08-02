заправился зелёной за счёт кредитных средств на заправке БРСМ. Получил кэш от банка - 2% а ещё если учесть, что по карте БРСМ минус 0.60 коп. (прибл.2,3%) на литре от заявленной цены на ценнике, то можно кататься.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:заправился зелёной за счёт кредитных средств на заправке БРСМ. Получил кэш от банка - 2% а ещё если учесть, что по карте БРСМ минус 0.60 коп. (прибл.2,3%) на литре от заявленной цены на ценнике, то можно кататься.
на велосипеде в такую погоду можно доехать до самого моря,это я про Одессу,экономия на топливе 150 грн в день и 30 грн один час парковки . Так что занимайтесь спортом - выгода очевидна