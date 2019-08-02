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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1306130713081309

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:34

заправился зелёной за счёт кредитных средств на заправке БРСМ. Получил кэш от банка - 2%
а ещё если учесть, что по карте БРСМ минус 0.60 коп. (прибл.2,3%) на литре от заявленной цены на ценнике, то можно кататься. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:23

  Игорь Алексеевич написав:заправился зелёной за счёт кредитных средств на заправке БРСМ. Получил кэш от банка - 2%
а ещё если учесть, что по карте БРСМ минус 0.60 коп. (прибл.2,3%) на литре от заявленной цены на ценнике, то можно кататься. :P
на велосипеде в такую погоду можно доехать до самого моря,это я про Одессу,экономия на топливе 150 грн в день и 30 грн один час парковки . Так что занимайтесь спортом - выгода очевидна
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 02:43

А у меня- вот.
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guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 05:47

  guntherhouse777 написав:А у меня- вот.

За что вас так? Сильно "свинорыльничали"? Или у вас кред-лим =0?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 06:52

  Flamingo написав:
  guntherhouse777 написав:А у меня- вот.

За что вас так? Сильно "свинорыльничали"? Или у вас кред-лим =0?

1. Не знаю.
2. В июне-191 грн.трат с КБ. Бас тур. 5%. Еще не вывел даже.
3. 98к.

Единственное, что потратил 50к КЛ тратами вне КБ-й категории.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 07:19

  guntherhouse777 написав:Единственное, что потратил 50к КЛ тратами вне КБ-й категории.

Получается "заградительный" кэшбек тем кто использует много КЛ. Если так - нлупо со стороны банки, ведь по некешбечным категориям они ж интерчендж получают
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 09:24

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:заправился зелёной за счёт кредитных средств на заправке БРСМ. Получил кэш от банка - 2%
а ещё если учесть, что по карте БРСМ минус 0.60 коп. (прибл.2,3%) на литре от заявленной цены на ценнике, то можно кататься. :P
на велосипеде в такую погоду можно доехать до самого моря,это я про Одессу,экономия на топливе 150 грн в день и 30 грн один час парковки . Так что занимайтесь спортом - выгода очевидна


одно вело не актуально. вчерашний день. это только - кардио тренировка.
а надо комплексно подходить к своему здоровью - кардио, подьём железа, бассейн и баня. а потом можно расслабиться в зоне отдыха на свеж.воздухе.
а для этого существуют - спортивные комплексы. фит хаус, спорт лайф и др. чисто и уютно.
поэтому не люблю море - грязь, крики детей и куча народа. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 09:43

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:заправился зелёной за счёт кредитных средств на заправке БРСМ. Получил кэш от банка - 2%
а ещё если учесть, что по карте БРСМ минус 0.60 коп. (прибл.2,3%) на литре от заявленной цены на ценнике, то можно кататься. :P
на велосипеде в такую погоду можно доехать до самого моря,это я про Одессу,экономия на топливе 150 грн в день и 30 грн один час парковки . Так что занимайтесь спортом - выгода очевидна


одно вело не актуально. вчерашний день. это только - кардио тренировка.
а надо комплексно подходить к своему здоровью - кардио, подьём железа, бассейн и баня. а потом можно расслабиться в зоне отдыха на свеж.воздухе.
а для этого существуют - спортивные комплексы. фит хаус, спорт лайф и др. чисто и уютно.
поэтому не люблю море - грязь, крики детей и куча народа. :P

Учимся культурно отдыхать в Украине! Грязно и срачь,не там где не убирают,а там где следят за культурой чистоты и не гадят!! На пляже чисто,есть велопарковка,и мне как пенсионеру до 10 утра услуги на пляже бесплатные ( шезлонг и зонтик ). Нам тут нравится . На набережной разве что в Немо можно было купить на посе салаты и воду(,все остальное за кеш-пахлава медовая,кукуруза как у Тома Круза),креветка черноморская и не только...
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 10:02

  Flamingo написав:
  guntherhouse777 написав:Единственное, что потратил 50к КЛ тратами вне КБ-й категории.

Получается "заградительный" кэшбек тем кто использует много КЛ. Если так - нлупо со стороны банки, ведь по некешбечным категориям они ж интерчендж получают
тут срабатывает эффект монобанды - нарубить бабло. Видимо у кого ОДНА кредитка из всех банков,у того и лимит и кешвозврат,как-то так
никому не верю
sens
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