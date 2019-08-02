Додано: Суб 03 сер, 2019 09:43

Игорь Алексеевич написав: sens написав: Игорь Алексеевич написав: заправился зелёной за счёт кредитных средств на заправке БРСМ. Получил кэш от банка - 2%

а ещё если учесть, что по карте БРСМ минус 0.60 коп. (прибл.2,3%) на литре от заявленной цены на ценнике, то можно кататься. заправился зелёной за счёт кредитных средств на заправке БРСМ. Получил кэш от банка - 2%а ещё если учесть, что по карте БРСМ минус 0.60 коп. (прибл.2,3%) на литре от заявленной цены на ценнике, то можно кататься. на велосипеде в такую погоду можно доехать до самого моря,это я про Одессу,экономия на топливе 150 грн в день и 30 грн один час парковки . Так что занимайтесь спортом - выгода очевидна на велосипеде в такую погоду можно доехать до самого моря,это я про Одессу,экономия на топливе 150 грн в день и 30 грн один час парковки . Так что занимайтесь спортом - выгода очевидна



одно вело не актуально. вчерашний день. это только - кардио тренировка.

а надо комплексно подходить к своему здоровью - кардио, подьём железа, бассейн и баня. а потом можно расслабиться в зоне отдыха на свеж.воздухе.

а для этого существуют - спортивные комплексы. фит хаус, спорт лайф и др. чисто и уютно.

поэтому не люблю море - грязь, крики детей и куча народа. одно вело не актуально. вчерашний день. это только - кардио тренировка.а надо комплексно подходить к своему здоровью - кардио, подьём железа, бассейн и баня. а потом можно расслабиться в зоне отдыха на свеж.воздухе.а для этого существуют - спортивные комплексы. фит хаус, спорт лайф и др. чисто и уютно.поэтому не люблю море - грязь, крики детей и куча народа.

Учимся культурно отдыхать в Украине! Грязно и срачь,не там где не убирают,а там где следят за культурой чистоты и не гадят!! На пляже чисто,есть велопарковка,и мне как пенсионеру до 10 утра услуги на пляже бесплатные ( шезлонг и зонтик ). Нам тут нравится . На набережной разве что в Немо можно было купить на посе салаты и воду(,все остальное за кеш-пахлава медовая,кукуруза как у Тома Круза),креветка черноморская и не только...