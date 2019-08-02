За что вас так? Сильно "свинорыльничали"? Или у вас кред-лим =0?
то же самое по голде, кредит есть, но почти весь выбран, в том месяце вообще не было кэшбека и до того всего чуть более 100 вывел. Наверное так стимулируют погасить кред лимит и добавить своих.
Думаю тут не столько стимулирование сколько задатки "хитросделанности" а-банки. Типа раз почти выбран большой лимит, значит наверняка загасите "зеленку" ближе к 31му, то есть "своих" на карте скорее всего не будет, а значит можно делать минимальный кэшбек за кредитные и повышенный за "свои" - все равно свои на карте появятся не скоро