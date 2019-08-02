RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1307130813091310

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 11:33

  ol_zy написав:
  Flamingo написав:
  guntherhouse777 написав:А у меня- вот.

За что вас так? Сильно "свинорыльничали"? Или у вас кред-лим =0?

то же самое по голде, кредит есть, но почти весь выбран, в том месяце вообще не было кэшбека и до того всего чуть более 100 вывел. Наверное так стимулируют погасить кред лимит и добавить своих.

Думаю тут не столько стимулирование сколько задатки "хитросделанности" а-банки. Типа раз почти выбран большой лимит, значит наверняка загасите "зеленку" ближе к 31му, то есть "своих" на карте скорее всего не будет, а значит можно делать минимальный кэшбек за кредитные и повышенный за "свои" - все равно свои на карте появятся не скоро :(
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2567
З нами з: 20.03.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:01

  ol_zy написав:
  Flamingo написав:
  guntherhouse777 написав:А у меня- вот.

За что вас так? Сильно "свинорыльничали"? Или у вас кред-лим =0?

то же самое по голде, кредит есть, но почти весь выбран, в том месяце вообще не было кэшбека и до того всего чуть более 100 вывел. Наверное так стимулируют погасить кред лимит и добавить своих.

Это у меня голда.
По Зекарте-как у всех, повышенный за кредитные.
Но я на гос. соц. обеспечении: 7% на все. Так что не расстроен.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4003
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1307130813091310
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 166, 167, 168
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1675 358608
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 сер, 2019 19:13
акет
Альфа-Банк 1 ... 7414, 7415, 7416
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
74159 8882205
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 сер, 2019 16:06
chipmunk
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3473, 3474, 3475
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34741 4292120
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2019 22:04
Doda

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1676)
03.08.2019 20:13
IBAN в Україні (11)
03.08.2019 20:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.