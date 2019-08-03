За что вас так? Сильно "свинорыльничали"? Или у вас кред-лим =0?
то же самое по голде, кредит есть, но почти весь выбран, в том месяце вообще не было кэшбека и до того всего чуть более 100 вывел. Наверное так стимулируют погасить кред лимит и добавить своих.
Думаю тут не столько стимулирование сколько задатки "хитросделанности" а-банки. Типа раз почти выбран большой лимит, значит наверняка загасите "зеленку" ближе к 31му, то есть "своих" на карте скорее всего не будет, а значит можно делать минимальный кэшбек за кредитные и повышенный за "свои" - все равно свои на карте появятся не скоро
Flamingo написав:Думаю тут не столько стимулирование сколько задатки "хитросделанности" а-банки. Типа раз почти выбран большой лимит, значит наверняка загасите "зеленку" ближе к 31му, то есть "своих" на карте скорее всего не будет, а значит можно делать минимальный кэшбек за кредитные и повышенный за "свои" - все равно свои на карте появятся не скоро
При нормальном кредлимите, почти полностью выбранном, там свои не скоро появятся...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
guntherhouse777 написав:Единственное, что потратил 50к КЛ тратами вне КБ-й категории.
Получается "заградительный" кэшбек тем кто использует много КЛ. Если так - нлупо со стороны банки, ведь по некешбечным категориям они ж интерчендж получают
100% правильно решили! У меня за июль в первый раз за долгое время был выбран практически весь КЛ, осталось меньше 1000 грн. Своих денег на карте никогда не было. Вот и дали то, что дали. Удивляет не только разность процентов, но и разные категории у разных людей! Такого в Моно никогда не было! Новая фишка от А-банка?