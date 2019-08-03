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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1307130813091310

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 11:33

  ol_zy написав:
  Flamingo написав:
  guntherhouse777 написав:А у меня- вот.

За что вас так? Сильно "свинорыльничали"? Или у вас кред-лим =0?

то же самое по голде, кредит есть, но почти весь выбран, в том месяце вообще не было кэшбека и до того всего чуть более 100 вывел. Наверное так стимулируют погасить кред лимит и добавить своих.

Думаю тут не столько стимулирование сколько задатки "хитросделанности" а-банки. Типа раз почти выбран большой лимит, значит наверняка загасите "зеленку" ближе к 31му, то есть "своих" на карте скорее всего не будет, а значит можно делать минимальный кэшбек за кредитные и повышенный за "свои" - все равно свои на карте появятся не скоро :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:01

  ol_zy написав:
  Flamingo написав:
  guntherhouse777 написав:А у меня- вот.

За что вас так? Сильно "свинорыльничали"? Или у вас кред-лим =0?

то же самое по голде, кредит есть, но почти весь выбран, в том месяце вообще не было кэшбека и до того всего чуть более 100 вывел. Наверное так стимулируют погасить кред лимит и добавить своих.

Это у меня голда.
По Зекарте-как у всех, повышенный за кредитные.
Но я на гос. соц. обеспечении: 7% на все. Так что не расстроен.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 22:09

  Flamingo написав:Думаю тут не столько стимулирование сколько задатки "хитросделанности" а-банки. Типа раз почти выбран большой лимит, значит наверняка загасите "зеленку" ближе к 31му, то есть "своих" на карте скорее всего не будет, а значит можно делать минимальный кэшбек за кредитные и повышенный за "свои" - все равно свои на карте появятся не скоро :(

При нормальном кредлимите, почти полностью выбранном, там свои не скоро появятся...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 06:17

  Flamingo написав:
  guntherhouse777 написав:Единственное, что потратил 50к КЛ тратами вне КБ-й категории.

Получается "заградительный" кэшбек тем кто использует много КЛ. Если так - нлупо со стороны банки, ведь по некешбечным категориям они ж интерчендж получают

100% правильно решили!
У меня за июль в первый раз за долгое время был выбран практически весь КЛ, осталось меньше 1000 грн. Своих денег на карте никогда не было.
Вот и дали то, что дали.
Удивляет не только разность процентов, но и разные категории у разных людей! Такого в Моно никогда не было! Новая фишка от А-банка?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 19:41

мда..
нові онлайн депозити вже на 2 грн не відкриєш...
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 22:11

  greenozon написав:мда..
нові онлайн депозити вже на 2 грн не відкриєш...
мін 1К винь да полож
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без депо ,,падва,, столбовое дворянство вымрет....
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 00:10

Re: А-Банк

Вкладчик1234 написав:
  Олег1964 написав:ЗЫ. В ADIDAS кулечки отдельно не продаются и даются в подарок.

Можно пробить картой с недостаточной суммой, или ввести неправильный пин. В нормальных банках по отклоненным операциям тоже можно узнать mcc

В каких "нормальных" банках доступна эта информация?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 05:44

  greenozon написав:мда..
нові онлайн депозити вже на 2 грн не відкриєш...
мін 1К винь да полож
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Про мобильную связь на ред форуме люди слюной исходят когда на сайте Киевстар нельзя пополнить счет на 1 копейку,минимум на гривну,и когда пишут про лайфхак людей массово блокируют,вот и тут делайте правильные выводы
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 06:43

  BigMan написав:В каких "нормальных" банках доступна эта информация?

Все не проверял, но в моно и тас такую информацию получал
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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