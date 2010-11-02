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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2019 12:17
sens написав:
Про мобильную связь на ред форуме люди слюной исходят когда на сайте Киевстар нельзя пополнить счет на 1 копейку,минимум на гривну,и когда пишут про лайфхак людей массово блокируют,вот и тут делайте правильные выводы
Хочешь ответить - напиши в личку, это помощь будет. А смысл писать на всеобщее обозрение? Слава дегенерата коваля покоя не даёт?
Гордыня, кстати, смертный грех - это для тех писак
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Додано: Пон 05 сер, 2019 16:08
alex lem написав:
без депо ,,падва,, столбовое дворянство вымрет....
Переоформление на бОльший срок (онлайн) - прошло и с меньшей суммой. Берегите старые саженцы!
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