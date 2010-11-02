Про мобильную связь на ред форуме люди слюной исходят когда на сайте Киевстар нельзя пополнить счет на 1 копейку,минимум на гривну,и когда пишут про лайфхак людей массово блокируют,вот и тут делайте правильные выводы
Хочешь ответить - напиши в личку, это помощь будет. А смысл писать на всеобщее обозрение? Слава дегенерата коваля покоя не даёт? Гордыня, кстати, смертный грех - это для тех писак
Про мобильную связь на ред форуме люди слюной исходят когда на сайте Киевстар нельзя пополнить счет на 1 копейку,минимум на гривну,и когда пишут про лайфхак людей массово блокируют,вот и тут делайте правильные выводы
Хочешь ответить - напиши в личку, это помощь будет. А смысл писать на всеобщее обозрение? Слава дегенерата коваля покоя не даёт? Гордыня, кстати, смертный грех - это для тех писак
sens написав:[quote="4719374:greenozon"]мда.. нові онлайн депозити вже на 2 грн не відкриєш... мін 1К винь да полож http://prntscr.com/oo87it
Про мобильную связь на ред форуме люди слюной исходят когда на сайте Киевстар нельзя пополнить счет на 1 копейку,минимум на гривну,и когда пишут про лайфхак людей массово блокируют,вот и тут делайте правильные выводы
Хочешь ответить - напиши в личку, это помощь будет. А смысл писать на всеобщее обозрение? Слава дегенерата коваля покоя не даёт? Гордыня, кстати, смертный грех - это для тех писак
хочешь своим лайфхаком поделиться?[/quote]Поддерживаю за блокировки
нові онлайн депозити вже на 2 грн не відкриєш... мін 1К винь да полож http://prntscr.com/oo87it[/quote] Про мобильную связь на ред форуме люди слюной исходят когда на сайте Киевстар нельзя пополнить счет на 1 копейку,минимум на гривну,и когда пишут про лайфхак людей массово блокируют,вот и тут делайте правильные выводы[/quote]Хочешь ответить - напиши в личку, это помощь будет. А смысл писать на всеобщее обозрение? Слава дегенерата коваля покоя не даёт? Гордыня, кстати, смертный грех - это для тех писак[/quote] хочешь своим лайфхаком поделиться?[/quote]Поддерживаю за блокировки[/quote] Поддерживаю за подерживаю,но не передерживай. Так лайфхак будит?
Про мобильную связь на ред форуме люди слюной исходят когда на сайте Киевстар нельзя пополнить счет на 1 копейку,минимум на гривну,и когда пишут про лайфхак людей массово блокируют,вот и тут делайте правильные выводы
Хочешь ответить - напиши в личку, это помощь будет. А смысл писать на всеобщее обозрение? Слава дегенерата коваля покоя не даёт? Гордыня, кстати, смертный грех - это для тех писак
У кого кроме а банк вклад 2 гривен ?…ответ -…ни у кого. У кого 10…и валюта онлайн ??
stargazer написав:щось не розумію езопової дискусії, колеги зітріть усе і напишіть нормально. або не так. просто зітріть)
Суть дискуссии что форум перерастает в лайфхаках и общении ЛС , есть люди и лица , которые не поддерживают общение , а поддерживают блокировки . То есть теперь вопрос вернулся в а банк,как пользоваться Новым вкладом за 2 грн,оказывается никак,зато старые вклады если не пополнять,то они перепродлятся и у кого таких в районе 30 и через каждые две недели,как бы в плюсе при условии хорошей ставки . ВСЕ