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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1308130913101311

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:17

Re: А-Банк

sens написав:
  greenozon написав:мда..
нові онлайн депозити вже на 2 грн не відкриєш...
мін 1К винь да полож
http://prntscr.com/oo87it

Про мобильную связь на ред форуме люди слюной исходят когда на сайте Киевстар нельзя пополнить счет на 1 копейку,минимум на гривну,и когда пишут про лайфхак людей массово блокируют,вот и тут делайте правильные выводы
Хочешь ответить - напиши в личку, это помощь будет. А смысл писать на всеобщее обозрение? Слава дегенерата коваля покоя не даёт?
Гордыня, кстати, смертный грех - это для тех писак
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:08

  alex lem написав:
  greenozon написав:мда..
нові онлайн депозити вже на 2 грн не відкриєш...
мін 1К винь да полож
http://prntscr.com/oo87it

без депо ,,падва,, столбовое дворянство вымрет....

Переоформление на бОльший срок (онлайн) - прошло и с меньшей суммой. Берегите старые саженцы! :)
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:37

  2XL написав:
sens написав:
  greenozon написав:мда..
нові онлайн депозити вже на 2 грн не відкриєш...
мін 1К винь да полож
http://prntscr.com/oo87it

Про мобильную связь на ред форуме люди слюной исходят когда на сайте Киевстар нельзя пополнить счет на 1 копейку,минимум на гривну,и когда пишут про лайфхак людей массово блокируют,вот и тут делайте правильные выводы
Хочешь ответить - напиши в личку, это помощь будет. А смысл писать на всеобщее обозрение? Слава дегенерата коваля покоя не даёт?
Гордыня, кстати, смертный грех - это для тех писак
хочешь своим лайфхаком поделиться?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:50

Re: А-Банк

sens написав:
  2XL написав:
sens написав:[quote="4719374:greenozon"]мда..
нові онлайн депозити вже на 2 грн не відкриєш...
мін 1К винь да полож
http://prntscr.com/oo87it

Про мобильную связь на ред форуме люди слюной исходят когда на сайте Киевстар нельзя пополнить счет на 1 копейку,минимум на гривну,и когда пишут про лайфхак людей массово блокируют,вот и тут делайте правильные выводы
Хочешь ответить - напиши в личку, это помощь будет. А смысл писать на всеобщее обозрение? Слава дегенерата коваля покоя не даёт?
Гордыня, кстати, смертный грех - это для тех писак
хочешь своим лайфхаком поделиться?[/quote]Поддерживаю за блокировки
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:20

нові онлайн депозити вже на 2 грн не відкриєш...
мін 1К винь да полож
http://prntscr.com/oo87it[/quote]
Про мобильную связь на ред форуме люди слюной исходят когда на сайте Киевстар нельзя пополнить счет на 1 копейку,минимум на гривну,и когда пишут про лайфхак людей массово блокируют,вот и тут делайте правильные выводы[/quote]Хочешь ответить - напиши в личку, это помощь будет. А смысл писать на всеобщее обозрение? Слава дегенерата коваля покоя не даёт?
Гордыня, кстати, смертный грех - это для тех писак[/quote] хочешь своим лайфхаком поделиться?[/quote]Поддерживаю за блокировки[/quote]
Поддерживаю за подерживаю,но не передерживай. Так лайфхак будит?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:23

  2XL написав:
sens написав:
  greenozon написав:мда..
нові онлайн депозити вже на 2 грн не відкриєш...
мін 1К винь да полож
http://prntscr.com/oo87it

Про мобильную связь на ред форуме люди слюной исходят когда на сайте Киевстар нельзя пополнить счет на 1 копейку,минимум на гривну,и когда пишут про лайфхак людей массово блокируют,вот и тут делайте правильные выводы
Хочешь ответить - напиши в личку, это помощь будет. А смысл писать на всеобщее обозрение? Слава дегенерата коваля покоя не даёт?
Гордыня, кстати, смертный грех - это для тех писак

У кого кроме а банк вклад 2 гривен ?…ответ -…ни у кого. У кого 10…и валюта онлайн ??
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:24

щось не розумію езопової дискусії, колеги зітріть усе і напишіть нормально. або не так. просто зітріть)
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:25

  THB написав:
  alex lem написав:
  greenozon написав:мда..
нові онлайн депозити вже на 2 грн не відкриєш...
мін 1К винь да полож
http://prntscr.com/oo87it

без депо ,,падва,, столбовое дворянство вымрет....

Переоформление на бОльший срок (онлайн) - прошло и с меньшей суммой. Берегите старые саженцы! :)

Такой себе вклад экспресс?…какой с него выхлоп если не пополнять ??
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:35

  stargazer написав:щось не розумію езопової дискусії, колеги зітріть усе і напишіть нормально. або не так. просто зітріть)

Суть дискуссии что форум перерастает в лайфхаках и общении ЛС , есть люди и лица , которые не поддерживают общение , а поддерживают блокировки . То есть теперь вопрос вернулся в а банк,как пользоваться Новым вкладом за 2 грн,оказывается никак,зато старые вклады если не пополнять,то они перепродлятся и у кого таких в районе 30 и через каждые две недели,как бы в плюсе при условии хорошей ставки . ВСЕ
никому не верю
sens
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