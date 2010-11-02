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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1309131013111312

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:30

  sens написав:
  THB написав:нові онлайн депозити вже на 2 грн не відкриєш...
,
Переоформление на бОльший срок (онлайн) - прошло и с меньшей суммой. Берегите старые саженцы! :)

Такой себе вклад экспресс?…какой с него выхлоп если не пополнять ??
[/quote]
Если десяток депо по 2 гр,с окончанием плюс минус в одно время,то пополнять один вклад и закрывать его же в конце срока,а саженцы пусть болтаются дальше.
THB
 
Повідомлень: 704
З нами з: 22.07.16
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  #<1 ... 1309131013111312
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