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Если десяток депо по 2 гр,с окончанием плюс минус в одно время,то пополнять один вклад и закрывать его же в конце срока,а саженцы пусть болтаются дальше.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2019 09:30
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Если десяток депо по 2 гр,с окончанием плюс минус в одно время,то пополнять один вклад и закрывать его же в конце срока,а саженцы пусть болтаются дальше.
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