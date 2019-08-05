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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1309131013111312

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:30

  sens написав:
  THB написав:нові онлайн депозити вже на 2 грн не відкриєш...
,
Переоформление на бОльший срок (онлайн) - прошло и с меньшей суммой. Берегите старые саженцы! :)

Такой себе вклад экспресс?…какой с него выхлоп если не пополнять ??
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Если десяток депо по 2 гр,с окончанием плюс минус в одно время,то пополнять один вклад и закрывать его же в конце срока,а саженцы пусть болтаются дальше.
THB
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:22

  THB написав:
  sens написав:Такой себе вклад экспресс?…какой с него выхлоп если не пополнять ??

Если десяток депо по 2 гр,с окончанием плюс минус в одно время,то пополнять один вклад и закрывать его же в конце срока,а саженцы пусть болтаются дальше.

А вы, простите, саженцы высаживаете не "квадратно - гнездовым", а радостно? Лично у мну каждый росток должен вызреть к определённой дате. "Огурцы", скажем к новому году, а "тюльпаны" к 8 марта. А так что "плюс-минус" в одно и то же время - же против всех законов "агрокультуры". Вы ещё скажите, что и "севооборота" не придерживаетесь. Тогда совсем урожай плохой будет :) ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:37

Flamingo
Я тоже определённой даты не придерживаюсь, по возможности разве что в районе гашения кредиток (20-ые числа месяца), на 8 марта и прочие праздники не целюсь ;)

Остатков на картах всегда хватает на текущие расходы :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:46

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Вы ещё скажите, что и "севооборота" не придерживаетесь.


Це щось нове - зміна валют чи банків? :)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:58

  V2 написав:
  Flamingo написав:Вы ещё скажите, что и "севооборота" не придерживаетесь.


Це щось нове - зміна валют чи банків? :)

Ну как же - после подсолнухов надо обязательно бобовые садить, поскольку почва истощена, а бобовые насыщают её азотом... :)
Та стебусь я, стебусь...
Просто мне 30 "ростков" под мои конкретные даты уже не хватает поэтому каждый из них - на счету.
Но каждый "городит свой огород" как считает нужным, поэтому свое видение никому ни коим образом не навязываю
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:07

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Но каждый "городит свой огород" как считает нужным,


Безперечно, у кожного своя стратегія.
Проте, перейняти щось мудре у колег або поділитися своїми думками ніколи не завадить ;)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:04

  Flamingo написав:
  THB написав:
  sens написав:Такой себе вклад экспресс?…какой с него выхлоп если не пополнять ??

Если десяток депо по 2 гр,с окончанием плюс минус в одно время,то пополнять один вклад и закрывать его же в конце срока,а саженцы пусть болтаются дальше.

А вы, простите, саженцы высаживаете не "квадратно - гнездовым", а радостно? Лично у мну каждый росток должен вызреть к определённой дате. "Огурцы", скажем к новому году, а "тюльпаны" к 8 марта. А так что "плюс-минус" в одно и то же время - же против всех законов "агрокультуры". Вы ещё скажите, что и "севооборота" не придерживаетесь. Тогда совсем урожай плохой будет :) ;)

Массовый сбор озимых приходится на конец весны - начало лета. В этот период имеется избыточное число саженцев :D Теперь интенсивно поливать будем 2-3штуки,а остальные - в спячку.
Агрономы,однако :D
THB
 
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https://news.finance.ua/ua/news/-/45381 ... id-a-banku
50к озеленених - це зрада чи перемога?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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