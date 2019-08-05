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Если десяток депо по 2 гр,с окончанием плюс минус в одно время,то пополнять один вклад и закрывать его же в конце срока,а саженцы пусть болтаются дальше.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 09:30
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Если десяток депо по 2 гр,с окончанием плюс минус в одно время,то пополнять один вклад и закрывать его же в конце срока,а саженцы пусть болтаются дальше.
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:22
А вы, простите, саженцы высаживаете не "квадратно - гнездовым", а радостно? Лично у мну каждый росток должен вызреть к определённой дате. "Огурцы", скажем к новому году, а "тюльпаны" к 8 марта. А так что "плюс-минус" в одно и то же время - же против всех законов "агрокультуры". Вы ещё скажите, что и "севооборота" не придерживаетесь. Тогда совсем урожай плохой будет
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:37
Flamingo
Я тоже определённой даты не придерживаюсь, по возможности разве что в районе гашения кредиток (20-ые числа месяца), на 8 марта и прочие праздники не целюсь
Остатков на картах всегда хватает на текущие расходы
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:46
Re: А-Банк
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:58
Ну как же - после подсолнухов надо обязательно бобовые садить, поскольку почва истощена, а бобовые насыщают её азотом...
Та стебусь я, стебусь...
Просто мне 30 "ростков" под мои конкретные даты уже не хватает поэтому каждый из них - на счету.
Но каждый "городит свой огород" как считает нужным, поэтому свое видение никому ни коим образом не навязываю
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:07
Re: А-Банк
Додано: Вів 06 сер, 2019 15:04
Массовый сбор озимых приходится на конец весны - начало лета. В этот период имеется избыточное число саженцев Теперь интенсивно поливать будем 2-3штуки,а остальные - в спячку.
Агрономы,однако
Додано: Вів 06 сер, 2019 15:05
https://news.finance.ua/ua/news/-/45381 ... id-a-banku
50к озеленених - це зрада чи перемога?
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