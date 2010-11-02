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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2019 19:23
greenozon ага закрыл два года назад все,но год потом пускало,решил проверить ща
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:33
Re: А-Банк
Кто-то желает оформить Зе-кредитку и получить кешбек 50 грн? Могу предложить
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:35
Какой предприимчивый молодой человек .
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:05
Re: А-Банк
unlock, ну, так надо же получить подарки от банка ко дню своего рождения.
Раньше читал правила программы лояльности и там было только про 50 грн для владельца ссылки. Сейчас чётко пришло уведомление, что дают и тому, кто получит карту.
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