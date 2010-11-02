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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1310131113121313

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:23

greenozon ага :lol: закрыл два года назад все,но год потом пускало,решил проверить ща
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:33

Re: А-Банк

Кто-то желает оформить Зе-кредитку и получить кешбек 50 грн? Могу предложить реферальную ссылку.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:35

  MASolomko написав:Кто-то желает оформить Зе-кредитку и получить кешбек 50 грн? Могу предложить реферальную ссылку.

Какой предприимчивый молодой человек :).
unlock
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:05

Re: А-Банк

unlock, ну, так надо же получить подарки от банка ко дню своего рождения.

Раньше читал правила программы лояльности и там было только про 50 грн для владельца ссылки. Сейчас чётко пришло уведомление, что дают и тому, кто получит карту.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:39

  MASolomko написав:unlock, ну, так надо же получить подарки от банка ко дню своего рождения.

Раньше читал правила программы лояльности и там было только про 50 грн для владельца ссылки. Сейчас чётко пришло уведомление, что дают и тому, кто получит карту.

Только губу не сильно раскатывайте :), я "пригласил" супругу ещё в мае, когда карта только вышло, реально приглашение ей пришло на вайбер аж 12 июня. 14 июня карту она получила. Через две недели никто 50 грн. не получил - звонок на гл - проблема массовая - ждите. 12 июля приняли официальную заявку, сказали в течении 3дней вам перезвонит. Через 5 дней набрал сам - ваша заявка передана на более высокий уровень - ждите. Ещё через пару недель набирал - ваша заявка на рассмотрении ждите - проблема массовая. Но я подам заявку на ускорение рассмотрения вашей заявки ;) :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:58

Re: А-Банк

Мені десь за місяць виплатили. Я вже й забув тоді про то запрошення ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:12

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:unlock, ну, так надо же получить подарки от банка ко дню своего рождения.

Раньше читал правила программы лояльности и там было только про 50 грн для владельца ссылки. Сейчас чётко пришло уведомление, что дают и тому, кто получит карту.

Только губу не сильно раскатывайте :), я "пригласил" супругу ещё в мае, когда карта только вышло, реально приглашение ей пришло на вайбер аж 12 июня. 14 июня карту она получила. Через две недели никто 50 грн. не получил - звонок на гл - проблема массовая - ждите. 12 июля приняли официальную заявку, сказали в течении 3дней вам перезвонит. Через 5 дней набрал сам - ваша заявка передана на более высокий уровень - ждите. Ещё через пару недель набирал - ваша заявка на рассмотрении ждите - проблема массовая. Но я подам заявку на ускорение рассмотрения вашей заявки ;) :)


https://youtu.be/VYd1pKOc68c
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:06

Re: А-Банк

  Flamingo написав:я подам заявку на ускорение рассмотрения вашей заявки


Мені не виплатили кешбек за один зал.квиток. Три рази звертався з інтервалами близько місяця - третій раз таке ж формулювання. Підозрюю, що якщо звернусь вчетверте, то буде заявка на прискорення розгляду заявки про прискорення заявки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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