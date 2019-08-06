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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2019 19:23
greenozon ага закрыл два года назад все,но год потом пускало,решил проверить ща
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:33
Re: А-Банк
Кто-то желает оформить Зе-кредитку и получить кешбек 50 грн? Могу предложить
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:35
Какой предприимчивый молодой человек .
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:05
Re: А-Банк
unlock, ну, так надо же получить подарки от банка ко дню своего рождения.
Раньше читал правила программы лояльности и там было только про 50 грн для владельца ссылки. Сейчас чётко пришло уведомление, что дают и тому, кто получит карту.
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:39
Только губу не сильно раскатывайте , я "пригласил" супругу ещё в мае, когда карта только вышло, реально приглашение ей пришло на вайбер аж 12 июня. 14 июня карту она получила. Через две недели никто 50 грн. не получил - звонок на гл - проблема массовая - ждите. 12 июля приняли официальную заявку, сказали в течении 3дней вам перезвонит. Через 5 дней набрал сам - ваша заявка передана на более высокий уровень - ждите. Ещё через пару недель набирал - ваша заявка на рассмотрении ждите - проблема массовая. Но я подам заявку на ускорение рассмотрения вашей заявки
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:58
Re: А-Банк
Мені десь за місяць виплатили. Я вже й забув тоді про то запрошення
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 07 сер, 2019 12:12
Додано: Сер 07 сер, 2019 15:06
Re: А-Банк
Мені не виплатили кешбек за один зал.квиток. Три рази звертався з інтервалами близько місяця - третій раз таке ж формулювання. Підозрюю, що якщо звернусь вчетверте, то буде заявка на прискорення розгляду заявки про прискорення заявки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:42
Re: А-Банк
Подскажите пожалуйста, при покупке в онлайн магазинах $, банк списывает не по своему карточному курсу $/грн, а по более высокому курсу и узнать его до момента покупки никак нельзя? Кто покупал какие курсы списания у вас, у меня сегодня 26,74
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