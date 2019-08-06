Только мне одному пришло приглашение на установку бета-версии приложения для Андроид?
Прикольный револьверный интерфейс - смотрится весьма оригинально
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 18:58
Re: А-Банк
Только мне одному пришло приглашение на установку бета-версии приложения для Андроид?
Прикольный револьверный интерфейс - смотрится весьма оригинально
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