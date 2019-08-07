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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 07:59

Re: А-Банк

BigMan написав:
Vorlon написав:Только мне одному пришло приглашение на установку бета-версии приложения для Андроид?

Прикольный револьверный интерфейс - смотрится весьма оригинально :)

Может поделитесь апкашкой или линком?
Кстати каким каналом получили приглашение?
Мне через почту и через приложение пришло.
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:00

Re: А-Банк

klug написав:
  anis написав:Подскажите пожалуйста, при покупке в онлайн магазинах $, банк списывает не по своему карточному курсу $/грн, а по более высокому курсу и узнать его до момента покупки никак нельзя? Кто покупал какие курсы списания у вас, у меня сегодня 26,74

Не новина. Якщо купуєте за свої, то є варіант обходу через валютну картку А-Банк
А курс откуда берут они? И до покупки его можно где-то узнать? Это только за свои и кредитные тоже с курсом у них такое?
anis
 
Повідомлень: 1886
З нами з: 22.11.15
Подякував: 94 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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  #<1 ... 1311131213131314
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