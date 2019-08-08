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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 07:59
BigMan написав: Vorlon написав:
Только мне одному пришло приглашение на установку бета-версии приложения для Андроид?
Прикольный револьверный интерфейс - смотрится весьма оригинально
Может поделитесь апкашкой или линком?
Кстати каким каналом получили приглашение?
Мне через почту и через приложение пришло.
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anis
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Додано: Чет 08 сер, 2019 08:00
klug написав: anis написав:
Подскажите пожалуйста, при покупке в онлайн магазинах $, банк списывает не по своему карточному курсу $/грн, а по более высокому курсу и узнать его до момента покупки никак нельзя? Кто покупал какие курсы списания у вас, у меня сегодня 26,74
Не новина. Якщо купуєте за свої, то є варіант обходу через валютну картку А-Банк
А курс откуда берут они? И до покупки его можно где-то узнать? Это только за свои и кредитные тоже с курсом у них такое?
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anis
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Додано: Чет 08 сер, 2019 19:00
народ, попробуйте пжлс, не приходит 3d secure code, на разных сайтах пробывал м всеравно не приходит.
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melkh
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Додано: Чет 08 сер, 2019 19:07
melkh написав:
народ, попробуйте пжлс, не приходит 3d secure code, на разных сайтах пробывал м всеравно не приходит.
Последнее время, таслинк часто падает, хоть и не надолго. Возможно, вы пробовали в это период.
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Bosstone
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:21
melkh написав:
народ, попробуйте пжлс, не приходит 3d secure code, на разных сайтах пробывал м всеравно не приходит.
до обеда работало
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Чет 08 сер, 2019 21:14
При покупке на iherb моня даёт кешбек. Пишет продукты. Абанка пишет тоже продукты, но кэшбека не даёт. Что за х..ня?
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andreyiskra
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Додано: Чет 08 сер, 2019 21:21
andreyiskra написав:При покупке на iherb моня даёт кешбек. Пишет продукты. Абанка пишет тоже продукты, но кэшбека не даёт. Что за х..ня?
Abank не дает кешбек на иностранных сайтах
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anis
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Чет 08 сер, 2019 20:22
KVV
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