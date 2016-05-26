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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 07:59

Re: А-Банк

BigMan написав:
Vorlon написав:Только мне одному пришло приглашение на установку бета-версии приложения для Андроид?

Прикольный револьверный интерфейс - смотрится весьма оригинально :)

Может поделитесь апкашкой или линком?
Кстати каким каналом получили приглашение?
Мне через почту и через приложение пришло.
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:00

Re: А-Банк

klug написав:
  anis написав:Подскажите пожалуйста, при покупке в онлайн магазинах $, банк списывает не по своему карточному курсу $/грн, а по более высокому курсу и узнать его до момента покупки никак нельзя? Кто покупал какие курсы списания у вас, у меня сегодня 26,74

Не новина. Якщо купуєте за свої, то є варіант обходу через валютну картку А-Банк
А курс откуда берут они? И до покупки его можно где-то узнать? Это только за свои и кредитные тоже с курсом у них такое?
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:00

народ, попробуйте пжлс, не приходит 3d secure code, на разных сайтах пробывал м всеравно не приходит.
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:07

  melkh написав:народ, попробуйте пжлс, не приходит 3d secure code, на разных сайтах пробывал м всеравно не приходит.

Последнее время, таслинк часто падает, хоть и не надолго. Возможно, вы пробовали в это период.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:21

  melkh написав:народ, попробуйте пжлс, не приходит 3d secure code, на разных сайтах пробывал м всеравно не приходит.

до обеда работало :(
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:14

При покупке на iherb моня даёт кешбек. Пишет продукты. Абанка пишет тоже продукты, но кэшбека не даёт. Что за х..ня?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:21

Re: А-Банк

andreyiskra написав:При покупке на iherb моня даёт кешбек. Пишет продукты. Абанка пишет тоже продукты, но кэшбека не даёт. Что за х..ня?
Abank не дает кешбек на иностранных сайтах
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:33

обмен валют

без комиссии здесь можно получить на руки наличные по курсу онлайн ? какие карты для этого нужны ?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:46

Re: А-Банк

После оформления зеленки дали кр. лимит =0? Раньше были и депо и универсалка с 50.000, правда не пользованая, закончились. Сказали такое было, напишут в поддержку. Дома после отправки запроса на увеличение кр.лимита - ответ - нет, следующий запрос возможен через месяц. Подтверждающих доков к запросу не прикладывалось и в ответе почему то такое Na zhal, kredytnyj limit za Vashoiu kartkoiu Universalna ne zbilsheno. Vash kredytnyj limit - 0 UAH. A-Bank, 7776
т.е. универсальная, почему, может перепутали, хотя запрос посылался с зеленки.
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:58

Re: А-Банк

Еще беда. На андроид 4.1.1 не хочет ставиться мобильный додаток. Говорят для зеленки нужен именно мобильный а24, в десктопном а24 по зеленке нечего делать. Так ли, и как поступить? Сменить андроид или железо - не вариант.
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valya
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