А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:03
valya написав:
Еще беда. На андроид 4.1.1 не хочет ставиться мобильный додаток. Говорят для зеленки нужен именно мобильный а24, в десктопном а24 по зеленке нечего делать. Так ли, и как поступить? Сменить андроид или железо - не вариант.
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так Моня даже работает
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:39
valya Вы смартфон принципиально по 6-7 лет не меняете?
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