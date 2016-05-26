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так Моня даже работает
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:03
качать на ПК
так Моня даже работает
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:57
Android 4.4 ... 2013 рік!
ну а чо, пару % ще користуються, олдскул!
але це не надовго, сам мав 4.4.якийсь там, все подобалось, але дуже багато додатків не йшли. був змушений змінити звонилку
+50грн !
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