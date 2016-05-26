valya написав:Еще беда. На андроид 4.1.1 не хочет ставиться мобильный додаток. Говорят для зеленки нужен именно мобильный а24, в десктопном а24 по зеленке нечего делать. Так ли, и как поступить? Сменить андроид или железо - не вариант.
anis написав:Подскажите пожалуйста, при покупке в онлайн магазинах $, банк списывает не по своему карточному курсу $/грн, а по более высокому курсу и узнать его до момента покупки никак нельзя? Кто покупал какие курсы списания у вас, у меня сегодня 26,74
Третий месяц такое,осознанно поставили курс при конвертации 26.73-26.74,а при мелких покупках 27,да да и не собираются возвращать как было,105 заявок,в том числе через отделение,было оставлено.Издеваются.На фейс им что ли написать и всем кого это интересует,может всё же вернут как было. И не надо только советовать за свои покупать,не хватит своих.
anis написав:Подскажите пожалуйста, при покупке в онлайн магазинах $, банк списывает не по своему карточному курсу $/грн, а по более высокому курсу и узнать его до момента покупки никак нельзя? Кто покупал какие курсы списания у вас, у меня сегодня 26,74
Третий месяц такое,осознанно поставили курс при конвертации 26.73-26.74,а при мелких покупках 27,да да и не собираются возвращать как было,105 заявок,в том числе через отделение,было оставлено.Издеваются.На фейс им что ли написать и всем кого это интересует,может всё же вернут как было. И не надо только советовать за свои покупать,не хватит своих.