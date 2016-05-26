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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:03

  valya написав:Еще беда. На андроид 4.1.1 не хочет ставиться мобильный додаток. Говорят для зеленки нужен именно мобильный а24, в десктопном а24 по зеленке нечего делать. Так ли, и как поступить? Сменить андроид или железо - не вариант.

качать на ПК https://ru.bignox.com/
так Моня даже работает
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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valya
Вы смартфон принципиально по 6-7 лет не меняете?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:57

Android 4.4 ... 2013 рік! :)

https://en.wikipedia.org/wiki/Android_v ... y_Term.png

ну а чо, пару % ще користуються, олдскул!

але це не надовго, сам мав 4.4.якийсь там, все подобалось, але дуже багато додатків не йшли. був змушений змінити звонилку :)
:)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:30

Re: А-Банк

  valya написав:Говорят для зеленки нужен именно мобильный а24, в десктопном а24 по зеленке нечего делать. Так ли, и как поступить?
Вывод кешбека предусмотрен только в мобильном приложении. В веб-версии этого не доступно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:25

  anis написав:Подскажите пожалуйста, при покупке в онлайн магазинах $, банк списывает не по своему карточному курсу $/грн, а по более высокому курсу и узнать его до момента покупки никак нельзя? Кто покупал какие курсы списания у вас, у меня сегодня 26,74

Третий месяц такое,осознанно поставили курс при конвертации 26.73-26.74,а при мелких покупках 27,да да и не собираются возвращать как было,105 заявок,в том числе через отделение,было оставлено.Издеваются.На фейс им что ли написать и всем кого это интересует,может всё же вернут как было.
И не надо только советовать за свои покупать,не хватит своих.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:30

  Анюта написав:
  anis написав:Подскажите пожалуйста, при покупке в онлайн магазинах $, банк списывает не по своему карточному курсу $/грн, а по более высокому курсу и узнать его до момента покупки никак нельзя? Кто покупал какие курсы списания у вас, у меня сегодня 26,74

Третий месяц такое,осознанно поставили курс при конвертации 26.73-26.74,а при мелких покупках 27,да да и не собираются возвращать как было,105 заявок,в том числе через отделение,было оставлено.Издеваются.На фейс им что ли написать и всем кого это интересует,может всё же вернут как было.
И не надо только советовать за свои покупать,не хватит своих.

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