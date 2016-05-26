Самая параноидальная банка.
3д-секюр - 8 цифр, тогда как у всех остальных - 5-6
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 сер, 2019 15:50
Самая параноидальная банка.
3д-секюр - 8 цифр, тогда как у всех остальных - 5-6
Додано: Нед 11 сер, 2019 16:10
Додано: Нед 11 сер, 2019 17:19
Для того чтобы кэшбек вывести, его надо сначала выбрать. А выбор - это тоже исключительно прерогатива аппликухи - в десктопе этой функции просто нет, как и раздела "Кэшбек" в принципе
Додано: Нед 11 сер, 2019 17:25
Ну подъем лимита по "зеленке" в виду "молодости" самой карты думаю мало кто практиковал. Но по уни и обычной и кэшбечке - все зависит от вашего скоринга - мне к примеру банк сразу после заявки увеличил до 10, потом несколько раз сам поднимал, пока не достиг 61000. Но тут писал и форумчанин, что ему долго и 5 не давали (но спустя какое-то время таки дали). Поэтому думаю поднять можно, но конкретного рецепта вряд ли кто подскажет. Но можно позакрывать не нужные лимиты в других банках, попытаться обновить в банке анкету (если там вдруг везде стояли нули) и т.п. Ну и не задалбывать банку запросами о подъеме лимита часто - не чаще раза в 30 дней. Банки не любят частые обращения.
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