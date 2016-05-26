Додано: Нед 11 сер, 2019 17:25

Amid написав: Если дали зелёную с 0 кредлимом, насколько реально его поднять хотя-бы до 10К? Если дали зелёную с 0 кредлимом, насколько реально его поднять хотя-бы до 10К?

Ну подъем лимита по "зеленке" в виду "молодости" самой карты думаю мало кто практиковал. Но по уни и обычной и кэшбечке - все зависит от вашего скоринга - мне к примеру банк сразу после заявки увеличил до 10, потом несколько раз сам поднимал, пока не достиг 61000. Но тут писал и форумчанин, что ему долго и 5 не давали (но спустя какое-то время таки дали). Поэтому думаю поднять можно, но конкретного рецепта вряд ли кто подскажет. Но можно позакрывать не нужные лимиты в других банках, попытаться обновить в банке анкету (если там вдруг везде стояли нули) и т.п. Ну и не задалбывать банку запросами о подъеме лимита часто - не чаще раза в 30 дней. Банки не любят частые обращения.