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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 15:50

Самая параноидальная банка.
3д-секюр - 8 цифр, тогда как у всех остальных - 5-6
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:10

  mustbe написав:Самая параноидальная банка.
3д-секюр - 8 цифр, тогда как у всех остальных - 5-6

Вы у ОщАда видели 3д-секюр? Там цифри з буквами...
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 17:19

  MASolomko написав:
  valya написав:Говорят для зеленки нужен именно мобильный а24, в десктопном а24 по зеленке нечего делать. Так ли, и как поступить?
Вывод кешбека предусмотрен только в мобильном приложении. В веб-версии этого не доступно.

Для того чтобы кэшбек вывести, его надо сначала выбрать. А выбор - это тоже исключительно прерогатива аппликухи - в десктопе этой функции просто нет, как и раздела "Кэшбек" в принципе
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 17:25

  Amid написав:Если дали зелёную с 0 кредлимом, насколько реально его поднять хотя-бы до 10К?

Ну подъем лимита по "зеленке" в виду "молодости" самой карты думаю мало кто практиковал. Но по уни и обычной и кэшбечке - все зависит от вашего скоринга - мне к примеру банк сразу после заявки увеличил до 10, потом несколько раз сам поднимал, пока не достиг 61000. Но тут писал и форумчанин, что ему долго и 5 не давали (но спустя какое-то время таки дали). Поэтому думаю поднять можно, но конкретного рецепта вряд ли кто подскажет. Но можно позакрывать не нужные лимиты в других банках, попытаться обновить в банке анкету (если там вдруг везде стояли нули) и т.п. Ну и не задалбывать банку запросами о подъеме лимита часто - не чаще раза в 30 дней. Банки не любят частые обращения.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:06

Re: А-Банк

Знов не працює вкладка з депозитами у веб А24 ??
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:27

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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:09

Возобновились уведомления (в мобильном приложении) о начисленных процентах по вкладу, после более чем 2-месячного перерыва...
Vorlon
 
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