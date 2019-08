Додано: Сер 14 сер, 2019 12:06

Що це за наскельні написи у розділі Депозити у веб А24 ??



ErrorНевозможно получить client_id с невалидного JSON объекта{"result":"error","error":{"status":"forbidden","title":"Access to obtain information on the token is denied."},"timestamp":"2019-08-14 13:00:21"}--null--null





Як переказати кошти зі Скарбнички, коли веб версія не працює, а у моб. версії можна лише поповнити вклад ?

Може, хтось знає шлях ??