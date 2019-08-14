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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1314131513161317

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:30

  clientage написав:
  Vorlon написав:В разделе реквизитов каждой карты появился IBAN, в котором легко читаются счета 2620 для каждой из карт. Это теперь можно посылать напрямую СЭП, минуя котловой?

А котловой тоже с иБАНом ? :)

У меня, в бета-приложении, так нарисовано:

Котловой (не IBAN)
ЄДРПОУ Банка
МФО
Номер карты
IBAN (не котловой)
ФИО
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:06

Що це за наскельні написи у розділі Депозити у веб А24 ??

ErrorНевозможно получить client_id с невалидного JSON объекта{"result":"error","error":{"status":"forbidden","title":"Access to obtain information on the token is denied."},"timestamp":"2019-08-14 13:00:21"}--null--null


Як переказати кошти зі Скарбнички, коли веб версія не працює, а у моб. версії можна лише поповнити вклад ?
Може, хтось знає шлях ??
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:09

ето капЄць гаспада

кожний раз як переоформлюю депозит в А24 стає страшно

сьогодні знов поламалось переоформлення - після натиску кнопки "Переоформити" вивалились якісь потроха із назвами математичних функцій якогось "Скруджа"
заявка створена, але...
ДОКОЛЄ?

руки за таку роботу треба відривати програмістам
або як мінімум не платити зп
:oops:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:14

  Vorlon написав:В разделе кэшбека по принципу Моно появились предложения от партнёров на отдельном экране. Кто не выбирал категории кэшбека - могут пробовать. Правда там один сейчас партнёр - Glusco 5%.

У меня на зеленой такого нету, но я знаю, где Глуско по 10%.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:02

  Олег1964 написав:
  Vorlon написав:В разделе кэшбека по принципу Моно появились предложения от партнёров на отдельном экране. Кто не выбирал категории кэшбека - могут пробовать. Правда там один сейчас партнёр - Glusco 5%.

У меня на зеленой такого нету, но я знаю, где Глуско по 10%.

В банке тоже на букву "А" :wink:
deneg net
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