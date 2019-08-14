У меня, в бета-приложении, так нарисовано:
Котловой (не IBAN)
ЄДРПОУ Банка
МФО
Номер карты
IBAN (не котловой)
ФИО
А-Банк
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2019 22:30
У меня, в бета-приложении, так нарисовано:
Котловой (не IBAN)
ЄДРПОУ Банка
МФО
Номер карты
IBAN (не котловой)
ФИО
А-Банк
Додано: Сер 14 сер, 2019 12:06
Що це за наскельні написи у розділі Депозити у веб А24 ??
ErrorНевозможно получить client_id с невалидного JSON объекта{"result":"error","error":{"status":"forbidden","title":"Access to obtain information on the token is denied."},"timestamp":"2019-08-14 13:00:21"}--null--null
Як переказати кошти зі Скарбнички, коли веб версія не працює, а у моб. версії можна лише поповнити вклад ?
Може, хтось знає шлях ??
Додано: Сер 14 сер, 2019 12:09
ето капЄць гаспада
кожний раз як переоформлюю депозит в А24 стає страшно
сьогодні знов поламалось переоформлення - після натиску кнопки "Переоформити" вивалились якісь потроха із назвами математичних функцій якогось "Скруджа"
заявка створена, але...
ДОКОЛЄ?
руки за таку роботу треба відривати програмістам
або як мінімум не платити зп
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 14 сер, 2019 12:14
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:02
В банке тоже на букву "А"
|