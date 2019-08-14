В Маркете Google Play подписался на получение бета-версий — через пару минут получил тестовую версию.
Из явных изменений — акцент на 1 платёжную карту. В планах расширить настройки по управлению операций по магнитке и бесконтакту.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2019 11:44
Re: А-Банк
В Маркете Google Play подписался на получение бета-версий — через пару минут получил тестовую версию.
Из явных изменений — акцент на 1 платёжную карту. В планах расширить настройки по управлению операций по магнитке и бесконтакту.
Додано: Чет 15 сер, 2019 12:41
от і в мене такі самі симптоми вчора були
сьогодні студент в чаті оборзів - сказав по регламенту чекайте 3 дні
депозиту досі нема в списку, мабуть під мікроскопом вивчають ...
+50грн !
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