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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2019 11:44
В Маркете Google Play подписался на получение бета-версий — через пару минут получил тестовую версию.
Из явных изменений — акцент на 1 платёжную карту. В планах расширить настройки по управлению операций по магнитке и бесконтакту.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 12:41
Ferlakur написав: greenozon написав:
ето капЄць гаспада
кожний раз як переоформлюю депозит в А24 стає страшно
сьогодні знов поламалось переоформлення - після натиску кнопки "Переоформити" вивалились якісь потроха із назвами математичних функцій якогось "Скруджа"
заявка створена, але...
ДОКОЛЄ?
У мене сьогодні всі етапи процедури переоформлення пройшли норм, висвітило "Депозит буде переоформлено протягом 15 хилин", але вже годину як висить в тому ж статусі "Буде продовжено".
от і в мене такі самі симптоми вчора були
сьогодні студент в чаті оборзів - сказав по регламенту чекайте 3 дні
депозиту досі нема в списку, мабуть під мікроскопом вивчають ...
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:12
greenozon написав: Ferlakur написав:
У мене сьогодні всі етапи процедури переоформлення пройшли норм, висвітило "Депозит буде переоформлено протягом 15 хилин", але вже годину як висить в тому ж статусі "Буде продовжено".
от і в мене такі самі симптоми вчора були
сьогодні студент в чаті оборзів - сказав по регламенту чекайте 3 дні
депозиту досі нема в списку, мабуть під мікроскопом вивчають ...
А я їм в месенджер в фейсбук написав. Відповіли, що передадуть спеціалістам. Потім перезвонили, уточнили чи я хочу саме на рік переоформити. Потім перезвонили ще раз, уточнили симптоми і попросили прислати скріншот з помилкою, яка виникає, коли зараз нажимаєш на кнопку "Переоформити". Всьо, сидю жду.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:25
Ferlakur написав: greenozon написав: Ferlakur написав:
У мене сьогодні всі етапи процедури переоформлення пройшли норм, висвітило "Депозит буде переоформлено протягом 15 хилин", але вже годину як висить в тому ж статусі "Буде продовжено".
от і в мене такі самі симптоми вчора були
сьогодні студент в чаті оборзів - сказав по регламенту чекайте 3 дні
депозиту досі нема в списку, мабуть під мікроскопом вивчають ...
А я їм в месенджер в фейсбук написав. Відповіли, що передадуть спеціалістам. Потім перезвонили, уточнили чи я хочу саме на рік переоформити. Потім перезвонили ще раз, уточнили симптоми і попросили прислати скріншот з помилкою, яка виникає, коли зараз нажимаєш на кнопку "Переоформити". Всьо, сидю жду.
Сьогодні зайшов в Абанк24 - вклад уже переоформлений під 18% на рік.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:40
Ferlakur написав:
Сьогодні зайшов в Абанк24 - вклад уже переоформлений під 18% на рік.
А какой статус вклада - как оформленый онлайн или в отделении?
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Flamingo
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:48
Flamingo написав: Ferlakur написав:
Сьогодні зайшов в Абанк24 - вклад уже переоформлений під 18% на рік.
А какой статус вклада - как оформленый онлайн или в отделении?
Онлайн.
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Ferlakur
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