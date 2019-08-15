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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1315131613171318

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:44

Re: А-Банк

В Маркете Google Play подписался на получение бета-версий — через пару минут получил тестовую версию.

Из явных изменений — акцент на 1 платёжную карту. В планах расширить настройки по управлению операций по магнитке и бесконтакту.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:41

  Ferlakur написав:
  greenozon написав:ето капЄць гаспада

кожний раз як переоформлюю депозит в А24 стає страшно

сьогодні знов поламалось переоформлення - після натиску кнопки "Переоформити" вивалились якісь потроха із назвами математичних функцій якогось "Скруджа"
заявка створена, але...
ДОКОЛЄ?


У мене сьогодні всі етапи процедури переоформлення пройшли норм, висвітило "Депозит буде переоформлено протягом 15 хилин", але вже годину як висить в тому ж статусі "Буде продовжено".



от і в мене такі самі симптоми вчора були :)

сьогодні студент в чаті оборзів - сказав по регламенту чекайте 3 дні :)

депозиту досі нема в списку, мабуть під мікроскопом вивчають ...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:12

  greenozon написав:
  Ferlakur написав:
У мене сьогодні всі етапи процедури переоформлення пройшли норм, висвітило "Депозит буде переоформлено протягом 15 хилин", але вже годину як висить в тому ж статусі "Буде продовжено".



от і в мене такі самі симптоми вчора були :)

сьогодні студент в чаті оборзів - сказав по регламенту чекайте 3 дні :)

депозиту досі нема в списку, мабуть під мікроскопом вивчають ...


А я їм в месенджер в фейсбук написав. Відповіли, що передадуть спеціалістам. Потім перезвонили, уточнили чи я хочу саме на рік переоформити. Потім перезвонили ще раз, уточнили симптоми і попросили прислати скріншот з помилкою, яка виникає, коли зараз нажимаєш на кнопку "Переоформити". Всьо, сидю жду.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:25

  Ferlakur написав:
  greenozon написав:
  Ferlakur написав:
У мене сьогодні всі етапи процедури переоформлення пройшли норм, висвітило "Депозит буде переоформлено протягом 15 хилин", але вже годину як висить в тому ж статусі "Буде продовжено".



от і в мене такі самі симптоми вчора були :)

сьогодні студент в чаті оборзів - сказав по регламенту чекайте 3 дні :)

депозиту досі нема в списку, мабуть під мікроскопом вивчають ...


А я їм в месенджер в фейсбук написав. Відповіли, що передадуть спеціалістам. Потім перезвонили, уточнили чи я хочу саме на рік переоформити. Потім перезвонили ще раз, уточнили симптоми і попросили прислати скріншот з помилкою, яка виникає, коли зараз нажимаєш на кнопку "Переоформити". Всьо, сидю жду.


Сьогодні зайшов в Абанк24 - вклад уже переоформлений під 18% на рік.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:40

  Ferlakur написав:
Сьогодні зайшов в Абанк24 - вклад уже переоформлений під 18% на рік.


А какой статус вклада - как оформленый онлайн или в отделении?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:48

  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:
Сьогодні зайшов в Абанк24 - вклад уже переоформлений під 18% на рік.


А какой статус вклада - как оформленый онлайн или в отделении?

Онлайн.
Ferlakur
 
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