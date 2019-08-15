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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1316131713181319

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:23

  Vorlon написав:MASolomko
То есть примат впервые показал счета 2620 клиентов?


Причем для уже открытого текущего счета 2620 приват сгенерировал IBAN с другим номером текущего счета (внутри IBAN).
rudnitep
 
Повідомлень: 136
З нами з: 16.11.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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  #<1 ... 1316131713181319
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