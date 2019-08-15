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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:23
Vorlon написав:MASolomko
То есть примат впервые показал счета 2620 клиентов?
Причем для уже открытого текущего счета 2620 приват сгенерировал IBAN с другим номером текущего счета (внутри IBAN).
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rudnitep
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