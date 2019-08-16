|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:23
Vorlon написав:MASolomko
То есть примат впервые показал счета 2620 клиентов?
Причем для уже открытого текущего счета 2620 приват сгенерировал IBAN с другим номером текущего счета (внутри IBAN).
-
rudnitep
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 16.11.12
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2019 19:10
А чужую карту у абанки привязать низзя, шоб погаситься?
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4036
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34849
|4305212
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6101
|1395390
|
|
|74845
|8934433
|
Суб 17 сер, 2019 13:16
Kevin
|