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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:23
Vorlon написав:MASolomko
То есть примат впервые показал счета 2620 клиентов?
Причем для уже открытого текущего счета 2620 приват сгенерировал IBAN с другим номером текущего счета (внутри IBAN).
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rudnitep
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Додано: Суб 17 сер, 2019 19:10
А чужую карту у абанки привязать низзя, шоб погаситься?
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guntherhouse777
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Додано: Суб 17 сер, 2019 19:43
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mustbe
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Додано: Суб 17 сер, 2019 19:50
mustbe написав:
Нет
И пртматовский манисенд берет мзду?
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guntherhouse777
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Додано: Суб 17 сер, 2019 20:00
guntherhouse777 написав: mustbe написав:
Нет
И пртматовский манисенд берет мзду?
Пумбовский он-лайн, Моня - разве не подойдут?
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Додано: Суб 17 сер, 2019 20:10
Господа, а траты у всех некорректно отображаются в мобильном приложении? Не вижу некоторых покупок по уни голд с чипом...
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логан1919
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Додано: Суб 17 сер, 2019 20:42
guntherhouse777 написав: mustbe написав:
Нет
И пртматовский манисенд берет мзду?
На братков ? Разумеется.
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Kevin
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