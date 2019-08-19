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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:51
Безграмотность специалистов зашкаливает Обещают одно делают другое Как на базаре - главное получить личную выгоду
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lara_kolinko
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Додано: Вів 20 сер, 2019 07:47
Обновился - поломали банку
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Інкогніто
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Додано: Вів 20 сер, 2019 09:02
Інкогніто написав:
Обновился - поломали банку
Что не работает? Бета вроде без проблем... Ну разве что код из СМС пришлось вводить, несмотря на использование отпечатка.
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Vorlon
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