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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1317131813191320

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:51

Безграмотность специалистов зашкаливает Обещают одно делают другое Как на базаре - главное получить личную выгоду
lara_kolinko
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 07:47

Re: А-Банк

Обновился - поломали банку
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:02

  Інкогніто написав:Обновился - поломали банку

Что не работает? Бета вроде без проблем... Ну разве что код из СМС пришлось вводить, несмотря на использование отпечатка.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:04

Re: А-Банк

Депозит только с кредитки даёт открыть.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:13

  Інкогніто написав:Депозит только с кредитки даёт открыть.


нонсенс
має бути навпаки (лише за власні кошти)

мабуть не там поставили умову в коді депозитного модуля горе програмісти :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:15

  Інкогніто написав:Депозит только с кредитки даёт открыть.

А на других картах хоть 1 коп есть? Показывает карты с не =0 доступными средствами
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:17

Re: А-Банк

vollena71 написав:
  Інкогніто написав:Депозит только с кредитки даёт открыть.

А на других картах хоть 1 коп есть? Показывает карты с не =0 доступными средствами
Нету, понял, спс
Інкогніто
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