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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:51
Безграмотность специалистов зашкаливает Обещают одно делают другое Как на базаре - главное получить личную выгоду
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lara_kolinko
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Додано: Вів 20 сер, 2019 07:47
Обновился - поломали банку
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Інкогніто
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Додано: Вів 20 сер, 2019 09:02
Інкогніто написав:
Обновился - поломали банку
Что не работает? Бета вроде без проблем... Ну разве что код из СМС пришлось вводить, несмотря на использование отпечатка.
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Vorlon
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Додано: Вів 20 сер, 2019 12:04
Депозит только с кредитки даёт открыть.
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Інкогніто
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Додано: Вів 20 сер, 2019 12:13
Інкогніто написав:
Депозит только с кредитки даёт открыть.
нонсенс
має бути навпаки (лише за власні кошти)
мабуть не там поставили умову в коді депозитного модуля горе програмісти
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greenozon
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Додано: Вів 20 сер, 2019 12:15
Інкогніто написав:
Депозит только с кредитки даёт открыть.
А на других картах хоть 1 коп есть? Показывает карты с не =0 доступными средствами
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vollena71
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Додано: Вів 20 сер, 2019 12:17
vollena71 написав: Інкогніто написав:
Депозит только с кредитки даёт открыть.
А на других картах хоть 1 коп есть? Показывает карты с не =0 доступными средствами
Нету, понял, спс
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Інкогніто
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Додано: Вів 20 сер, 2019 16:26
Інкогніто написав:
Депозит только с кредитки даёт открыть.
Ну как же так? Вы так с пылу с жару хорошие новости выдаёте, я так обрадовался ,что появилась перспектива пристроить на депостолб пару соток кредитных.
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Дядя Дима
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