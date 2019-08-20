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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1318131913201321

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 23:00

  pavyak написав:Дали зимой кредитку кешбечную к депозиту. Лимита налили 0. Три месяца отправлял заявки на кред. лимит . И постоянно: вам отказано. Забил на них уже. А тут зашел в приложение, смотрю 40 т. налили неделю назад. Ни смс ни письма на почту. Лишь в приложении извещение - какой я оказывается хороший клиент.

Сколько точнее времени прошло? Мне говорили, что полгода депозит должен пролежать и это учитывается при скоринге...
Vorlon
 
Повідомлень: 7126
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  #<1 ... 1318131913201321
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