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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 23:00
pavyak написав:
Дали зимой кредитку кешбечную к депозиту. Лимита налили 0. Три месяца отправлял заявки на кред. лимит . И постоянно: вам отказано. Забил на них уже. А тут зашел в приложение, смотрю 40 т. налили неделю назад. Ни смс ни письма на почту. Лишь в приложении извещение - какой я оказывается хороший клиент.
Сколько точнее времени прошло? Мне говорили, что полгода депозит должен пролежать и это учитывается при скоринге...
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Vorlon
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