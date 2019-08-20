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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 23:00
pavyak написав:
Дали зимой кредитку кешбечную к депозиту. Лимита налили 0. Три месяца отправлял заявки на кред. лимит . И постоянно: вам отказано. Забил на них уже. А тут зашел в приложение, смотрю 40 т. налили неделю назад. Ни смс ни письма на почту. Лишь в приложении извещение - какой я оказывается хороший клиент.
Сколько точнее времени прошло? Мне говорили, что полгода депозит должен пролежать и это учитывается при скоринге...
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Додано: Сер 21 сер, 2019 09:58
anis пересчитали одну покупку?Или можно уже смело оплачивать всё?
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Додано: Сер 21 сер, 2019 10:00
Оновилась мобільна аплікація - НЕ ВПІЗНАТИ! (андроід, за яблуко не знаю)
космічний дизайн і все таке інше
а я вже до старого звик...
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Додано: Сер 21 сер, 2019 10:09
в космосе я депозитов не нашел что-то
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Додано: Сер 21 сер, 2019 10:16
А мне эти круглые свисто-перделки не понравились. И карты нельзя листать свайпом, это вообще тупо.
Куда проще и понятнее листать карты свайпом, а по тапу по ней - открывать настройки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 21 сер, 2019 10:17
покрутил- нашлось
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Додано: Сер 21 сер, 2019 10:25
Вкладчик1234 написав:
А мне эти круглые свисто-перделки не понравились. И карты нельзя листать свайпом, это вообще тупо.
Куда проще и понятнее листать карты свайпом, а по тапу по ней - открывать настройки
Полностью согласен с этим. Не только очень непривычно, но и не логично. У всех карты перематываются свайпом. И эта крутилка от советского дискового телефона не вдохновляет.
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Amid
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