Додано: Сер 21 сер, 2019 13:54

Анюта написав: Уведомляю всех кто этим пользуется,конвертацию вернули,считает правильно,сегодня по курсу 25.25 списали за покупку.Ура,меня услышали. Уведомляю всех кто этим пользуется,конвертацию вернули,считает правильно,сегодня по курсу 25.25 списали за покупку.Ура,меня услышали.

Пару недель назад при первой же оплате в магазине заграницей тоже обратил внимание, что евро считает по курсу 30,2, а не по 28,5 или около того. Обратился в поддержку, там, конечно, ничего не знают - мол может двойная конвертация и т.п., которой в моем случае не должно было быть. Но заявку создали (на которую, кстати, так до сих пор и не ответили). Но потом я сам обратил внимание, что списывает-то с баланса правильно, хотя в выписке другая сумма. Так, например, оплатил на сумму 5,6 евро - в выписке -169,18 грн, а баланс на карте уменьшился на 160,01 грн, что соответствовало завяленному курсу. После того еще платил раза 4 и всегда было так - в выписке сумма завышенная, но с баланса списывается правильная сумма. Потом со временем начались изменения в выписке - сначала курс стала показывать правильный, а потом уже по старым транзакциям стали отображаться правильные суммы. Сейчас вроде бы вообще все хорошо, разве что за исключением дизайна бета-версии