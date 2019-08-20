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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:26
Re: А-Банк
Уведомляю всех кто этим пользуется,конвертацию вернули,считает правильно,сегодня по курсу 25.25 списали за покупку.Ура,меня услышали.
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:35
+1. За дизайном забыли о функциональности. Пользоваться стало совершенно неудобно. Даже пару отзывов написал с комментариями по нескольким пунктам. Пока не убиваю, с надеждой жду, что в очередном обновлении уберут эти барабаны и сделают удобный для использования дизайн. Но, скорее всего, конечно, не уберут.
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:42
Анюта
а де вказано що це бета?
програма оновилась сама (зрештою як це роблять час від часу купу інших додатків на телефончику )
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:54
Пару недель назад при первой же оплате в магазине заграницей тоже обратил внимание, что евро считает по курсу 30,2, а не по 28,5 или около того. Обратился в поддержку, там, конечно, ничего не знают - мол может двойная конвертация и т.п., которой в моем случае не должно было быть. Но заявку создали (на которую, кстати, так до сих пор и не ответили). Но потом я сам обратил внимание, что списывает-то с баланса правильно, хотя в выписке другая сумма. Так, например, оплатил на сумму 5,6 евро - в выписке -169,18 грн, а баланс на карте уменьшился на 160,01 грн, что соответствовало завяленному курсу. После того еще платил раза 4 и всегда было так - в выписке сумма завышенная, но с баланса списывается правильная сумма. Потом со временем начались изменения в выписке - сначала курс стала показывать правильный, а потом уже по старым транзакциям стали отображаться правильные суммы. Сейчас вроде бы вообще все хорошо, разве что за исключением дизайна бета-версии
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:01
Если Вы не регистрировались в Google Play для участия в программе бета-тестировании приложения АБанк24, то у Вас не бета. Как это выглядит для iPhone не знаю, но подозреваю, что аналогично.
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