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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1320132113221323>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:26

Re: А-Банк

Уведомляю всех кто этим пользуется,конвертацию вернули,считает правильно,сегодня по курсу 25.25 списали за покупку.Ура,меня услышали.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:35

  Анюта написав:
  greenozon написав:Оновилась мобільна аплікація - НЕ ВПІЗНАТИ! (андроід, за яблуко не знаю)
космічний дизайн і все таке інше :)

а я вже до старого звик...

вы за бэта версию?Мне не очень удобная,никак не вытру.

+1. За дизайном забыли о функциональности. Пользоваться стало совершенно неудобно. Даже пару отзывов написал с комментариями по нескольким пунктам. Пока не убиваю, с надеждой жду, что в очередном обновлении уберут эти барабаны и сделают удобный для использования дизайн. Но, скорее всего, конечно, не уберут. :(
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:42

Анюта

а де вказано що це бета?
програма оновилась сама (зрештою як це роблять час від часу купу інших додатків на телефончику :) )
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:54

  Анюта написав:Уведомляю всех кто этим пользуется,конвертацию вернули,считает правильно,сегодня по курсу 25.25 списали за покупку.Ура,меня услышали.

Пару недель назад при первой же оплате в магазине заграницей тоже обратил внимание, что евро считает по курсу 30,2, а не по 28,5 или около того. Обратился в поддержку, там, конечно, ничего не знают - мол может двойная конвертация и т.п., которой в моем случае не должно было быть. Но заявку создали (на которую, кстати, так до сих пор и не ответили). Но потом я сам обратил внимание, что списывает-то с баланса правильно, хотя в выписке другая сумма. Так, например, оплатил на сумму 5,6 евро - в выписке -169,18 грн, а баланс на карте уменьшился на 160,01 грн, что соответствовало завяленному курсу. После того еще платил раза 4 и всегда было так - в выписке сумма завышенная, но с баланса списывается правильная сумма. Потом со временем начались изменения в выписке - сначала курс стала показывать правильный, а потом уже по старым транзакциям стали отображаться правильные суммы. Сейчас вроде бы вообще все хорошо, разве что за исключением дизайна бета-версии :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:01

  greenozon написав:а де вказано що це бета?
програма оновилась сама (зрештою як це роблять час від часу купу інших додатків на телефончику :) )

Если Вы не регистрировались в Google Play для участия в программе бета-тестировании приложения АБанк24, то у Вас не бета. Как это выглядит для iPhone не знаю, но подозреваю, что аналогично.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:36

ingtrans

не реєструвався, тому зробив висновок, що нове "барабанне" меню - вже реліз
на малих екранах мабуть буде незручно гортати із цим барабаном, але дизайн оригінальний, ніде такого більше не бачив.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:42

Re: А-Банк

А мені мало того що баранбан, то ще й зекарту впхали останньою, тепер треба змінити кату клацати поки кдв не закінчаться ;) Там їх якось пересортувати можна ?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:48

  greenozon написав:ingtrans

не реєструвався, тому зробив висновок, що нове "барабанне" меню - вже реліз
на малих екранах мабуть буде незручно гортати із цим барабаном, але дизайн оригінальний, ніде такого більше не бачив.

на малом экране колесо почти не крутилось у меня.Это получается ещё под ту бэту телефон покупать надо.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:52

Анюта
Телефон периодически менять надо в любом случае, хотя бы ради удобства глаз. У меня сейчас 6,5 дюймов и меньше уже не хочу :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:04

  ingtrans написав:
  Анюта написав:Уведомляю всех кто этим пользуется,конвертацию вернули,считает правильно,сегодня по курсу 25.25 списали за покупку.Ура,меня услышали.

Пару недель назад при первой же оплате в магазине заграницей тоже обратил внимание, что евро считает по курсу 30,2, а не по 28,5 или около того. Обратился в поддержку, там, конечно, ничего не знают - мол может двойная конвертация и т.п., которой в моем случае не должно было быть. Но заявку создали (на которую, кстати, так до сих пор и не ответили). Но потом я сам обратил внимание, что списывает-то с баланса правильно, хотя в выписке другая сумма. Так, например, оплатил на сумму 5,6 евро - в выписке -169,18 грн, а баланс на карте уменьшился на 160,01 грн, что соответствовало завяленному курсу. После того еще платил раза 4 и всегда было так - в выписке сумма завышенная, но с баланса списывается правильная сумма. Потом со временем начались изменения в выписке - сначала курс стала показывать правильный, а потом уже по старым транзакциям стали отображаться правильные суммы. Сейчас вроде бы вообще все хорошо, разве что за исключением дизайна бета-версии :)

ясно,ещё и в евро не правильно конвертировали,не знала.Такое безобразие длилось около трёх месяцев.Это я их закидала заявками и они сжалились.Пока всё чётко списывает,чему я очень рада и благодарна.
Анюта
 
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