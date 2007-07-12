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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:19

  Vorlon написав:Анюта
Телефон периодически менять надо в любом случае, хотя бы ради удобства глаз. У меня сейчас 6,5 дюймов и меньше уже не хочу :roll:

ого махина,у меня то есть 6.18 правда,но я сначала поставила приложение на телефон с экраном 5.5 да и 8 ядер в нём,вроде не маленький,но колесо не крутило,вернее рывками и с большим трудом это передвигалось ,поэтому им надо это учесть.Не все могут позволить себе иметь хорошие телефоны.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:22

Re: А-Банк

Хехе, я от чекаю леново фаб 7.45 дюйма ;) зараз макс 3 7дюймів
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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