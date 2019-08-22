RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1320132113221323

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:19

  Vorlon написав:Анюта
Телефон периодически менять надо в любом случае, хотя бы ради удобства глаз. У меня сейчас 6,5 дюймов и меньше уже не хочу :roll:

ого махина,у меня то есть 6.18 правда,но я сначала поставила приложение на телефон с экраном 5.5 да и 8 ядер в нём,вроде не маленький,но колесо не крутило,вернее рывками и с большим трудом это передвигалось ,поэтому им надо это учесть.Не все могут позволить себе иметь хорошие телефоны.
Анюта
 
Повідомлень: 115
З нами з: 25.06.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:22

Re: А-Банк

Хехе, я от чекаю леново фаб 7.45 дюйма ;) зараз макс 3 7дюймів
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8262
З нами з: 15.04.09
Подякував: 435 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:29

Поменял Голду на Зеленую. Зачем?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4061
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1320132113221323
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3485, 3486, 3487
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34863 4308625
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 22:22
clientage
Альфа-Банк 1 ... 7506, 7507, 7508
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
75074 8953805
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 20:52
clientage
Юнекс Банк 1 ... 166, 167, 168
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1679 359959
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 20:23
DENVER_S

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14593)
22.08.2019 23:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.