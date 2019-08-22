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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Анюта
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Додано: Сер 21 сер, 2019 19:22
Хехе, я от чекаю леново фаб 7.45 дюйма
зараз макс 3 7дюймів
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Чет 22 сер, 2019 22:29
Поменял Голду на Зеленую. Зачем?
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guntherhouse777
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Додано: Чет 22 сер, 2019 23:20
guntherhouse777 написав:
Поменял Голду на Зеленую. Зачем?
хз
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Олег1964
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 07:22
guntherhouse777 написав:
Поменял Голду на Зеленую. Зачем?
Я поменял, чтоб грейс был как в моно.
Лишняя неделька лишней не будет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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