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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2019 15:32
Flamingo написав: novichok написав:
После обновления приложения невозможно посмотреть какую сумму мне необходимо внести до конца месяца по карте Зелена. Видна только общая задолженность. Или я не туда смотрю?
Смотрю в десктопной версии там все есть
да там есть, а приложение тупо не работает на Хонор 8х, хотя на старой LG идет.
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novichok
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Додано: Суб 24 сер, 2019 15:38
novichok
Всё работает на 8X - ищите причины у себя. У меня сейчас бета, но до этого и небета работала без каких-либо проблем.
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Vorlon
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Додано: Суб 24 сер, 2019 15:41
Vorlon написав:novichok
Всё работает на 8X - ищите причины у себя. У меня сейчас бета, но до этого и небета работала без каких-либо проблем.
а вы когда обновлялись?
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novichok
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