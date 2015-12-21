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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:32

  Flamingo написав:
  novichok написав:После обновления приложения невозможно посмотреть какую сумму мне необходимо внести до конца месяца по карте Зелена. Видна только общая задолженность. Или я не туда смотрю?

Смотрю в десктопной версии там все есть

да там есть, а приложение тупо не работает на Хонор 8х, хотя на старой LG идет.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:38

novichok
Всё работает на 8X - ищите причины у себя. У меня сейчас бета, но до этого и небета работала без каких-либо проблем.
Vorlon
 
Повідомлень: 7148
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:41

  Vorlon написав:novichok
Всё работает на 8X - ищите причины у себя. У меня сейчас бета, но до этого и небета работала без каких-либо проблем.

а вы когда обновлялись?
novichok
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Повідомлень: 1854
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