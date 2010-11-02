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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:32

  Flamingo написав:
  novichok написав:После обновления приложения невозможно посмотреть какую сумму мне необходимо внести до конца месяца по карте Зелена. Видна только общая задолженность. Или я не туда смотрю?

Смотрю в десктопной версии там все есть

да там есть, а приложение тупо не работает на Хонор 8х, хотя на старой LG идет.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:38

novichok
Всё работает на 8X - ищите причины у себя. У меня сейчас бета, но до этого и небета работала без каких-либо проблем.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:41

  Vorlon написав:novichok
Всё работает на 8X - ищите причины у себя. У меня сейчас бета, но до этого и небета работала без каких-либо проблем.

а вы когда обновлялись?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:14

  novichok написав:
  Vorlon написав:novichok
Всё работает на 8X - ищите причины у себя. У меня сейчас бета, но до этого и небета работала без каких-либо проблем.

а вы когда обновлялись?

7 августа.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:18

  novichok написав:
  Flamingo написав:
  novichok написав:После обновления приложения невозможно посмотреть какую сумму мне необходимо внести до конца месяца по карте Зелена. Видна только общая задолженность. Или я не туда смотрю?

Смотрю в десктопной версии там все есть

да там есть, а приложение тупо не работает на Хонор 8х, хотя на старой LG идет.

А Вы где именно в приложении смотрите? У меня канечно не "Хонор", но я стоя на "зеленой" кручу "барабан" до пункта меню "минимальный платеж" (он между пунктами "Кредиты" и "Депозиты") и там все видно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:26

  Flamingo написав:А Вы где именно в приложении смотрите? У меня канечно не "Хонор", но я стоя на "зеленой" кручу "барабан" до пункта меню "минимальный платеж" (он между пунктами "Кредиты" и "Депозиты") и там все видно

Барабан у меня вообще не крутиться. Могу только менять карты и все. Обновился сегодня
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:36

  novichok написав:
  Flamingo написав:А Вы где именно в приложении смотрите? У меня канечно не "Хонор", но я стоя на "зеленой" кручу "барабан" до пункта меню "минимальный платеж" (он между пунктами "Кредиты" и "Депозиты") и там все видно

Барабан у меня вообще не крутиться. Могу только менять карты и все. Обновился сегодня

Версия 2.00.06 за вчера у меня.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 15:29

  novichok написав:
  Flamingo написав:А Вы где именно в приложении смотрите? У меня канечно не "Хонор", но я стоя на "зеленой" кручу "барабан" до пункта меню "минимальный платеж" (он между пунктами "Кредиты" и "Депозиты") и там все видно

Барабан у меня вообще не крутиться. Могу только менять карты и все. Обновился сегодня

Поменял в настройках телефона режим просмотра с "по умолчанию" на мелкое и все заработало, только значки мелковаты для меня. :(
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:37

Re: А-Банк

Кешбек по зеленой распространяется на покупки сделанные зарубежом?
nuwanda
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:45

  nuwanda написав:Кешбек по зеленой распространяется на покупки сделанные зарубежом?

Нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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