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Додано: Суб 24 сер, 2019 15:32
Flamingo написав: novichok написав:
После обновления приложения невозможно посмотреть какую сумму мне необходимо внести до конца месяца по карте Зелена. Видна только общая задолженность. Или я не туда смотрю?
Смотрю в десктопной версии там все есть
да там есть, а приложение тупо не работает на Хонор 8х, хотя на старой LG идет.
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novichok
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Додано: Суб 24 сер, 2019 15:38
novichok
Всё работает на 8X - ищите причины у себя. У меня сейчас бета, но до этого и небета работала без каких-либо проблем.
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Vorlon
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Додано: Суб 24 сер, 2019 15:41
Vorlon написав:novichok
Всё работает на 8X - ищите причины у себя. У меня сейчас бета, но до этого и небета работала без каких-либо проблем.
а вы когда обновлялись?
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novichok
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Додано: Суб 24 сер, 2019 16:14
novichok написав: Vorlon написав:novichok
Всё работает на 8X - ищите причины у себя. У меня сейчас бета, но до этого и небета работала без каких-либо проблем.
а вы когда обновлялись?
7 августа.
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Vorlon
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Додано: Суб 24 сер, 2019 16:18
novichok написав: Flamingo написав: novichok написав:
После обновления приложения невозможно посмотреть какую сумму мне необходимо внести до конца месяца по карте Зелена. Видна только общая задолженность. Или я не туда смотрю?
Смотрю в десктопной версии там все есть
да там есть, а приложение тупо не работает на Хонор 8х, хотя на старой LG идет.
А Вы где именно в приложении смотрите? У меня канечно не "Хонор", но я стоя на "зеленой" кручу "барабан" до пункта меню "минимальный платеж" (он между пунктами "Кредиты" и "Депозиты") и там все видно
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Flamingo
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Додано: Суб 24 сер, 2019 16:26
Flamingo написав:
А Вы где именно в приложении смотрите? У меня канечно не "Хонор", но я стоя на "зеленой" кручу "барабан" до пункта меню "минимальный платеж" (он между пунктами "Кредиты" и "Депозиты") и там все видно
Барабан у меня вообще не крутиться. Могу только менять карты и все. Обновился сегодня
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novichok
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Додано: Суб 24 сер, 2019 16:36
novichok написав: Flamingo написав:
А Вы где именно в приложении смотрите? У меня канечно не "Хонор", но я стоя на "зеленой" кручу "барабан" до пункта меню "минимальный платеж" (он между пунктами "Кредиты" и "Депозиты") и там все видно
Барабан у меня вообще не крутиться. Могу только менять карты и все. Обновился сегодня
Версия 2.00.06 за вчера у меня.
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Vorlon
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Додано: Пон 26 сер, 2019 18:37
Кешбек по зеленой распространяется на покупки сделанные зарубежом?
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nuwanda
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Додано: Пон 26 сер, 2019 18:45
nuwanda написав:
Кешбек по зеленой распространяется на покупки сделанные зарубежом?
Нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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