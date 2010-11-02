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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:21

  novichok написав:Поменял в настройках телефона режим просмотра с "по умолчанию" на мелкое и все заработало, только значки мелковаты для меня. :(

У меня всегда было по умолчанию - всё работает!

Размер текста - обычный.
Разрешение экрана - умное.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:36

гашение кредитки

Позвонили сегодня и грозным голосом повелели погасить минимальный платеж до 25 числа. А то будет бо - бо.
А у меня зеленая. Это пугают так? :?:
Олег1964
 
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