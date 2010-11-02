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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 сер, 2019 19:21
Додано: Вів 27 сер, 2019 12:36
гашение кредитки
Позвонили сегодня и грозным голосом повелели погасить минимальный платеж до 25 числа. А то будет бо - бо.
А у меня зеленая. Это пугают так?
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