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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:21

  novichok написав:Поменял в настройках телефона режим просмотра с "по умолчанию" на мелкое и все заработало, только значки мелковаты для меня. :(

У меня всегда было по умолчанию - всё работает!

Размер текста - обычный.
Разрешение экрана - умное.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:36

гашение кредитки

Позвонили сегодня и грозным голосом повелели погасить минимальный платеж до 25 числа. А то будет бо - бо.
А у меня зеленая. Это пугают так? :?:
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:22

  Олег1964 написав:Позвонили сегодня и грозным голосом повелели погасить минимальный платеж до 25 числа. А то будет бо - бо.
А у меня зеленая. Это пугают так? :?:

Так сегодня уже 27-е :)
В приложении и веб-банкинге написано "до конца месяца"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:58

Re: А-Банк

А у всех после замены на зеленку пишет, что лимит не погашен в грейс, хотя погашен был?
Надеюсь не надо же его снова гасить до 31. Це глюк?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:05

У меня веб-версия пишет:
"Если Вы внесёте ХХХХХ.ХХ UAH до конца августа, Вам не нужно будет платить никакие проценты".

Приложение не проверял.

Переход делал когда вся задолженность была погашена (на карте был положительный остаток). Специально так делал, чтобы исключить вариант, когда часть задолженность по старым условиям, и часть уже по новым.
Зная местных смузистов-гиробордеров...
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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